Traktorabsturz in Serfaus: Mann aus Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt

Beim Absturz eines Traktors in Serfaus ist am Dienstagnachmittag ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Der Niederländer fuhr gegen 16 Uhr auf einem Fahrweg bergwärts Richtung Bergstation Komperdell. Oberhalb der Cervosa Alm kam der Traktor nach einer scharfen Linkskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam ca. 150 Meter weiter unten in einer Wiese auf dem Dach liegend zum Stillstand.