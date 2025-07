2. Bridge Beat Festival Innsbruck schlägt musikalische und kulturelle Brücken

Bereits am Mittwoch, 16. Juli, um 19 Uhr, laden die Veranstalter in Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen und dem Verein LoR. Legends of Rock zu einem Sideevent in den Kreuzgang des Tiroler Volkskunstmuseums ein: Beim BRIDGE BEAT TALK zum Thema „Musik und Sprache“ sind u.a. Tiroler Musiker:innen dabei, die auch beim BRIDGE BEAT FESTIVAL auf der Bühne stehen werden.