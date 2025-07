Nach Hodenkrebs-Erkrankung: „GZSZ“-Star enthüllt süßes Baby-Geheimnis

„Vor fünf Jahren erhielt Schauspieler Lennart Borchert die Diagnose Hodenkrebs, verlor einen Hoden und ließ vorsorglich Spermien einfrieren", so RTL. Die frohe Botschaft erreichte ihn und seine gleichaltrige Partnerin Louisa während einer Reise nach Kapstadt.

„Dieses kleine Wunder gibt uns so viel Kraft. Ich kann es kaum erwarten, Papa zu sein und meinen Sohn aufwachsen zu sehen", wird Lennart zitiert. Louisa ergänzte: „Wir freuen uns riesig, unseren kleinen Mann bald in den Armen zu halten."

„Ich weiß, wie sehr einen die Diagnose trifft. Wenn wir Menschen motivieren, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, haben wir viel erreicht", so Lennart. In der Serie erhält Tobias (Jan Kittmann) die Diagnose, die sein Leben und sein Umfeld verändert. „Fast jeder kennt jemanden, der gegen Krebs kämpft. Ich möchte zeigen, dass niemand allein ist", so Kittmann. (dpa)