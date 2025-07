Diebstahl von Blinklicht und Verkehrszeichen in Kirchbichl

In Kirchbichl im Unterland sind mehrere Verkehrszeichen und ein Ampel, die bei einer Veranstaltung zum Einsatz kamen, verschwunden.

Kirchbichl – Acht Verkehrszeichen sowie zwei Blinklampen inklusive Akkus sind in Kirchbichl verschwunden. Unbekannte Täter dürften sie zwischen Freitagabend (4. Juli) ca. 19 Uhr und Samstagmorgen (5. Juli) 8 Uhr in der Ulricusstraße in Kirchbichl entwendet haben. Die Verkehrszeichen waren dort während einer Veranstaltung bescheidgemäß aufgestellt. Es ist ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden.