„Lady in red“: Kate stiehlt allen die Show

Prinzessin Kate stahl am Dienstagabend auf Schloss Windsor König Charles III. und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron die Show. Warum? Ihre Auftritte sind auch nach Beendigung der Krebstherapie selten geworden.

Windsor – Sie glänzte im roten Kleid und eroberte die erlesenen Gäste mit ihrem Lächeln im Sturm: Prinzessin Kate. Die „Lady in red“ war am Dienstag der Star des Abends beim feierlichen Staatsbankett auf Schloss Windsor, bei dem eigentlich der französische Ehrengast Präsident Emmanuel Macron im Mittelpunkt stehen sollte und auf den König Charles III. eine Rede hielt.

Öffentliche Auftritte der Prinzessin sind nach ihrer mittlerweile beendeten Krebstherapie keine Selbstverständlichkeit. Der Weg der Genesung sei eine „Achterbahnfahrt“, hatte sie kürzlich gesagt, nach einer Diagnose müsse erst eine „neue Normalität“ gefunden werden. Im Januar hatte Kate bekannt gegeben, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein.

Beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten kam der Prinzessin eine wichtige royale Rolle zu. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), nahm sie Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte (72) auf dem Flugfeld in Empfang. Zum Staatsbankett am Abend kam sie an Williams Seite.