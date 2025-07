Zeit für Baracken abgelaufen: Schüler bauen größtes Projekt für den Tennisclub Reutte

„Es ist mit Abstand das größte Projekt, das wir in all den Jahren realisiert haben“, erklärt Tobias Petrini, Fachbereichsleiter Holz/Bau am Poly Reutte, der damit auf die Maße des Holzbaus hinweist. Das neue Gerätehaus ist 13,5 Meter lang und 3,5 Meter breit und bietet in Zukunft genug Platz für Utensilien der Tennisschule, des Padel-Vereins und dient als Lagerraum für Netze, Walzen, Sand und Schläuche für die Tennisplätze. Angrenzend an das Gerätehaus wurde zudem eine überdachte Terrasse neben den Padelplätzen errichtet.