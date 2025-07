Downhill-Action am Grubigstein: Rennserie macht Halt in der Zugspitz Arena

Am 19. Juli wird der Bikepark Lermoos-Biberwier zum Schauplatz eines spannenden Mountainbike-Events. Die auner Austrian Gravity Series (aAGS) bringt Downhill-Action in die Zugspitz Arena und verspricht einen Tag voller Tempo und Adrenalin für Fahrer und Zuschauer.

Lermoos – Downhill-Racing ist längst nicht nur ein Sport für Profis. Die auner Austrian Gravity Series, eine österreichische Rennserie, bringt den Rennsport auf ein zugängliches Level – und macht ihn für alle erlebbar. Ob als RacerIn auf dem Bike oder als Fan entlang der Strecke: Der Rennsamstag am Grubigstein verspricht Spannung, Tempo und Action-Momente für alle.

Der Renntag beginnt am Samstag um 9 Uhr mit dem Pflichttraining. Um 13 Uhr folgt der Seeding Run (Qualifikationslauf), bei dem die Startaufstellung für den finalen Rennlauf um 15.30 Uhr ermittelt wird. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Die Rennstrecke führt über den Schlägle Trail, auch bekannt als Forest Thunder, am Grubigstein. Auf einer Länge von etwa 1,9 Kilometern und mit einer Höhendifferenz von 344 Metern bietet die Strecke eine Mischung aus natürlichen Elementen wie Wurzeln und Steinen sowie gebauten Features wie Anliegerkurven.

Für Teilnehmer beträgt die Startgebühr 50 Euro, inklusive Bergbahn-Ticket für Samstag. Voraussetzung ist eine gültige Rennlizenz des ÖRV. Infos & Anmeldung unter: www.zugspitzarena.com/austrian-gravity-series . Die Anmeldefrist endet am 16. Juli um Mitternacht.

Die auner Austrian Gravity Series, 2017 ins Leben gerufen, umfasst in der Saison 2025 insgesamt acht Rennen in verschiedenen österreichischen Bundesländern. Sie bietet einen niederschwelligen Einstieg in den Downhill-Rennsport und hat sich zum Ziel gesetzt, den Sport einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.