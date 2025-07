„West Side Story“ auf Tiroler Bühne: Problematik ist aktueller denn je

Innsbruck, Kufstein – Die Aufregung steigt im Ensemble der „West Side Story“. Der Bernstein-Klassiker wird in zwei Wochen auf der Festung Kufstein neu auf die Bühne gebracht. „Derzeit proben wir noch in Innsbruck, im Canisianum“, erklärt Margot Wardlaw Baars, Musical-Darstellerin aus den Niederlanden, die die Rolle der Maria singen wird. „Nächste Woche geht es ab auf die Bühne zum Probenfinale.“

Für sie und ihren Bühnenpartner, den Wiener Nicolas Vinzenz, ist das Musical auch deswegen so relevant, weil es gut ins Heute passt. „Das Thema ist immer wichtig“, spricht Vinzenz die Einwanderungsproblematik an. In „West Side Story“ wird der Kampf um Akzeptanz der Einwanderer aus Puerto Rico inszeniert. Die aktuelle Lage in den USA zeigt, dass die Migrations-Problematik nie überwunden wurde. (TT)