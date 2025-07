Früherer Präsident Südkoreas erneut in Haftanstalt

Gegen den früheren südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol ist erneut Haftbefehl erlassen worden. Ein Gericht in Seoul folgte mit der Entscheidung einem Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Sonderstaatsanwaltschaft argumentierte, dass Yoon Beweismaterial vernichten könnte. Dem 64-Jährigen wird u.a. Hochverrat vorgeworfen - ein Strafbestand, der potenziell mit lebenslänglicher Haft geahndet werden kann.

Yoon Suk Yeol hatte als Präsident im Dezember völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und sein Land damit in eine tiefe Staatskrise gestürzt. Er begründete den radikalen Schritt auch damit, dass die linke Opposition angeblich von kommunistischen und staatsfeindlichen Kräften unterwandert sei. Beweise für diese Anschuldigungen legte er nicht vor.

Yoon ließ über seine Anwälte sämtlich Vorwürfe abstreiten. Am frühen Donnerstagmorgen Ortszeit wurde er in eine Haftanstalt südlich der Hauptstadt Seoul abgeführt, wo er nun bis zum Gerichtsurteil in seinem Verfahren bleiben muss.