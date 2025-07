FPÖ-Verlangen für U-Ausschuss "bestritten"

Der von den Freiheitlichen geplante Untersuchungsausschuss wird ein Fall für den Verfassungsgerichtshof. Wie angekündigt, bestritten die Koalitionsfraktionen am Mittwoch im Geschäftsordnungsausschuss das von der FPÖ im Nationalrat eingebrachte Verlangen auf Prüfung diverser Corona-Maßnahmen und des Todes des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek, berichtete die Parlamentskorrespondenz in der Nacht auf Donnerstag. Die FPÖ kündigte zuvor an, den VfGH um Klärung zu ersuchen.

Kai Jan Krainer (SPÖ) stieß sich vor allem an der Vermengung zweier völlig unterschiedlicher Themen. Nikolaus Scherak (NEOS) meinte im Ausschuss, dass er die Sachlage nicht so eindeutig wie ÖVP und SPÖ sehe. Er könne sich schon vorstellen, dass der VfGH die von der FPÖ proklamierte Klammer für "in Ordnung hält", so der NEOS-Politiker. Dennoch zogen die NEOS mit ÖVP und SPÖ mit. Mit Koalitionsmehrheit wurde entschieden, das Verlangen der FPÖ als "zur Gänze unzulässig" zurückzuweisen.