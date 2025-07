Russland überzieht Kiew erneut mit Luftangriffen

Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut in mehreren Wellen mit Drohnen und Raketen angegriffen. Im Zentrum der Dreimillionenstadt war heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Bei einer Angriffswelle mit ballistischen Raketen erschütterten gut ein Dutzend Explosionen von mutmaßlichen Flugabwehrraketen die Stadt. Eines der Angriffsziele war Militärbeobachtern zufolge der Militärflughafen bei Wassylkiw südlich von Kiew.

Die ukrainische Luftwaffe hatte vor dem Anflug der Raketen und Dutzenden Kampfdrohnen gewarnt. Behördenangaben nach lösten herabstürzende Drohnentrümmer in mehreren Stadtteilen Brände aus. Auch in einem Wohnhaus im Zentrum sei ein Feuer ausgebrochen, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Angaben zu möglichen Opfern würden noch zusammengetragen, erklärte der Leiter der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. In mehr als der Hälfte des Landes war Luftalarm ausgelöst worden.