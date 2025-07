Beweglicher, etwas stärker: Was das Stretching bringt

Stretching steigert die Beweglichkeit und Muskelkraft, Fehlhaltungen wie einen Rundrücken kann man damit aber nicht verbessern, berichtet der Kärntner Neuromotoriker Jan Wilke. Er hat mit neunzehn Kolleginnen und Kollegen aus der Dehn-Forschung die ersten wissenschaftlich fundierten Stretching-Empfehlungen im "Journal of Sport and Health Science" veröffentlicht. Sie sollen beitragen, dass "Dehnen vom Zankapfel zu einem gezielt eingesetzten Trainingsmittel wird", erklärt er.

Die Dehnforscher haben sich die aktuellen Forschungsdaten genau angesehen und dann über mehrere Runden anonym diskutiert, welche Empfehlungen man daraus ableiten kann. "Trotz der Komplexität des Themas gelang eine Einigung in allen Anwendungsfeldern", so Wilke vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Klagenfurt in einer Aussendung.