Regierung will schärferes Waffengesetz beschleunigen

Mit der Verschärfung des Waffengesetzes infolge des Amoklaufs an einer Grazer Schule soll es bald ernst werden. Daher wird der zuständige Innenausschuss permanent gestellt, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme von ÖVP, SPÖ und NEOS. Damit kann er auch während der Parlamentsferien zusammentreten und noch im Sommer eine Vorlage für das Plenum aufbereiten. Den Grünen geht es trotzdem zu langsam, zudem will man härtere Maßnahmen.