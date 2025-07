Früherer Innsbrucker ÖVP-Chef Warzilek 86-jährig gestorben

Der frühere Innsbrucker ÖVP-Stadtparteiobmann und langjährige Landtagsabgeordnete Rudolf Warzilek ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Dies teilte die Stadtpartei am Donnerstag mit.

Warzilek führte die Innsbrucker Schwarzen von 1993 bis 1997, von 1977 bis 1989 war er Gemeinderat. Am längsten gehörte der gelernte Maschinenschlosser dem Landesparlament an, nämlich von 1985 bis 2003. Warzilek verstarb am 30. Juni.