Streit eskalierte: 18-Jähriger schlug in Baumkirchen mit Hammer auf Heckscheibe ein

Baumkirchen – Heftige Auseinandersetzung in Baumkirchen am Mittwochabend. Wie die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag berichtet, überholte gegen 19 Uhr ein 18-jähriger Fahrer angeblich „riskant“ einen anderen Wagen. Dies veranlasste den Lenker des überholten Wagens, einen 31-Jährigen, dem jungen Fahrer nachzufahren und ihn zur Rede zu stellen. Dabei soll der 31-Jährige laut Beamten den 18-Jährigen bedroht haben.