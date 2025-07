In Scheune gefunden: Vermisste 19-Jährige aus Kiste befreit

Die junge Frau war am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 53-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau.

Im thüringischen Vogelsberg in Deutschland wurde eine als vermisst gemeldete 19-Jährige aus einer Kiste in einer Scheune befreit. Laut Polizei wird gegen einen 53-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau ermittelt. Beide waren nach einem Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter festgenommen worden und sitzen demnach in Untersuchungshaft, sagte die Staatsanwaltschaft Erfurt.