Dölsacher Alt-Bürgermeister erhält höchste Auszeichnung der Gemeinde

Josef Mair leitete die Gemeinde ein Vierteljahrhundert lang und engagierte sich auch ehrenamtlich. Am 13. Juli wird Mair zum Ehrenbürger.

Am Samstag, 12. Juli, findet der Bezirksnassbewerb der Feuerwehren Osttirols auf dem Fußballplatz Dölsach statt. Am Sonntag, 13. Juli, folgt die Jubiläumsfeier „150 Jahre Feuerwehr Dölsach“ mit Segnung der neuen Fahrzeuge. Im Rahmen dieser Feier verleiht die Gemeinde Dölsach die Ehrenbürgerschaft an Alt-Bürgermeister Josef Mair.