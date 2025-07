Zum zweiten Mal Nachwuchs bei den Raufußkäuzen: Alpenzoo freut sich über seltenen Bruterfolg

Diese Woche hieß der Alpenzoo Innsbruck bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Brut der Raufußkäuze willkommen. Die Freude über den doppelten Bruterfolg ist besonders groß, da der letzte Nachwuchs bereits 11 Jahre zurückliegt.

„Eine zweite Brut innerhalb einer Saison ist ein echtes Highlight und ein Zeichen dafür, dass sich die Tiere bei uns wohlfühlen“, freut sich Zoodirektor André Stadler. Bereits im Mai sagte er über die erste Brut, die Aufzucht von Raufußkäuzchen stelle eine besondere Herausforderung dar. Umso glücklicher ist der Alpenzoo über den doppelten Zuchterfolg. In freier Natur ist eine Brut pro Jahr üblich, Zweitbruten kommen aber durchaus auch vor.

Die Eltern der diesjährigen Brut stammen aus unterschiedlichen europäischen Zoos: das Weibchen aus Eekholt in Deutschland, das Männchen aus Ostrava in Tschechien. Seit ihrem Kennenlernen im vergangenen Jahr verstehen sich die beiden blendend – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer die Jungvögel in nächster Zeit kennenlernen möchte, sollte die ruhigen Morgenstunden nutzen. Zu dieser Zeit sind junge Käuze aktiver als sonst und zeigen sich häufiger den Besuchern.