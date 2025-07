Ohne Ausweis ins Flugzeug: Italien ändert Boarding-Regeln

An italienischen Flughäfen genügt künftig beim Einstieg in Inlandsflüge und Reisen in den Schengenraum die Bordkarte – der Ausweis muss am Gate nicht mehr vorgezeigt werden. Das neue Verfahren wurde von der italienischen Zivilluftfahrtbehörde (ENAC) eingeführt und vom Innenministerium genehmigt, wie die Tageszeitung Corriere della Sera vorab ankündigte.