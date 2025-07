Fußgängerin auf Zebrastreifen in Matrei von Auto erfasst und verletzt

Eine 78-Jährige musste am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie in Matrei am Brenner von einem Auto angefahren worden war. Laut Polizei überquerte die Pensionistin am späten Vormittag auf einem Zebrastreifen die Brenner Bundesstraße, als sie vom Fahrzeug eines in Richtung Süden fahrenden 55-Jährigen erfasst wurde.