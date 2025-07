Ziegen auf der Fahrbahn: 63-Jährige stürzte in Weerberg mit Rennrad

Eine Ziegenherde ist einer Rennradfahrerin am Donnerstag in Weerberg offenbar zum Verhängnis geworden. Die 63-Jährige fuhr am späten Nachmittag die Kirchengasse bergab, als die Tiere, die von einer 41-Jährigen getrieben wurden, die Straße betraten, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin stürzte aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Die Frau wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)