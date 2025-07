Mehr Passagiere: ÖBB rüsten ihre Railjet-Flotte auf

Wien – Immer mehr Menschen in Österreich fahren mit der Bahn. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Passagiere auf 348,7 Millionen – sechs Prozent mehr als 2023, gab die Regulierungsbehörde Schienen-Control bekannt.

Die ÖBB gehen von weiteren Zuwächsen aus und kaufen zusätzliche Railjet-Garnituren. „Wir sehen in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum im internationalen Tagesfernverkehr auf den Verbindungen in unsere Nachbarländer“, sagt ÖBB-Chef Andreas Mat­thä: „Daher werden wir die Kapazität bei unserer Railjet-Flotte weiter ausbauen.“ Bis 2030 werden die ÖBB demnach 40 Railjets statt der geplanten 27 anschaffen, kündigt Matthä an.