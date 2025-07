Trump droht EU und Kanada mit neuen pauschalen Strafzöllen

Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten. Für Waren aus Kanada kündigte Trump eine Abgabe von 35 Prozent ab 1. August an.

Washington – Der Europäischen Union drohen neue pauschale Strafzölle der USA. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten, sagte Trump dem Sender NBC News. Für Waren aus Kanada kündigte Trump zudem eine Abgabe von 35 Prozent an. Diese soll ab dem 1. August gelten.