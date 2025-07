Europa übernimmt die Führung bei der Hilfe für die Ukraine

Die Ukraine kann sich auf zusätzliche Militärhilfe einstellen – und einen Plan für die Sicherung eines möglichen Waffenstillstands gibt es angeblich auch. In den zentralen Rollen: Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien.

In den vergangenen Tagen haben sich zwei Hilfen für die Ukraine konkretisiert. Erstens geht es um Waffen, darunter Luftabwehrsysteme vom amerikanischen Typ Patriot sowie Mittelstreckenraketen.

Trump sagte dem US-Sender NBC, die USA würden die Waffen an die NATO liefern. Diese würde „die vollen Kosten erstatten“ und die Waffen an die Ukraine weiterleiten.

Trumps Beitrag wäre demnach, dass er zum ersten Mal zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine genehmigt. Für die Lieferung via NATO müssten die USA zudem ihre Beschränkungen für die Weitergabe von Waffen lockern.

Die europäischen Atommächte rücken enger zusammen: Starmer und Macron bei ihrem historischen Treffen in London.

Die zweite konkrete Hilfe für die Ukraine verkündeten der britische Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Demnach ist der Plan für die militärische Sicherung eines Waffenstillstands abgeschlossen. Das Hauptquartier der Mission wird zunächst in Paris angesiedelt. Details nannten sie keine. Laut Independent sollen britische und französische Truppen in der Ukraine stationiert werden. Die übrigen Mitglieder einer „Koalition der Willigen“ würden logistische Hilfe leisten.

Starmer und Macron kündigten auch eine Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung an – die ebenfalls gegen Russland gerichtet ist. Frankreich und Großbritannien sind die einzigen Atommächte in Europa. „Von heute an werden unsere Feinde wissen, dass jegliche extreme Bedrohung für diesen Kontinent eine Antwort unserer beiden Nationen hervorrufen würde“, sagte Starmer.