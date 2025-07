„Im Rapoldipark ist alles möglich“: Zirkusfestival „Krapoldi“ wirft seine Schatten voraus

Von 22. bis 30. August erlebt das Innsbrucker „Krapoldi“-Festival für Neuen Zirkus, Clownerie und Straßenfestival seine bereits sechste Auflage – mit vielen Neuerungen und spektakulären Performances. Festivalgründer Walter Moshammer hat der TT vorab Einblick ins ungewöhnliche Programm gegeben.

Innsbruck – Der Ticketverkauf ist bereits in vollem Gange: Von 22. bis 30. August geht in Innsbruck zum sechsten Mal das große „Krapoldi“-Festival in Szene, im weiten Feld zwischen „Neuem Zirkus“, Clownerie und Straßentheater.

Dutzende nationale wie internationale KünstlerInnen geben sich in zwei Zelten im Rapoldipark die Ehre, dazu wartet im Park und der Innenstadt wieder ein dichtes kostenloses Freiluftprogramm. Walter Moshammer, einer der Gründer und Organisatoren des Festivals, hat heuer diverse Neuerungen zu verkünden.

Der Auftakt fällt allerdings fast schon traditionell aus – mit dem Innenstadtzirkus am 22. und 23. August (jeweils 15 bis 22 Uhr): In der Maria-Theresien-Straße darf man sich auf klassische Straßenartistik mit Clowns, AkrobatInnen und Livemusik freuen. In der Altstadt sind heuer etwa die gebürtige Tirolerin Julia Rigger – mit verblüffender Akrobatik am Luftring (Aerial Hoop) – und die ebenfalls aus Österreich stammende Angie Kurz zu erleben: Sie hat sich auf die spektakuläre Disziplin des „Hairhanging“ spezialisiert, bei der ihre Haare als einzige Verbindung zum Boden dienen. Am Abend sind am Marktplatz unter anderem akrobatische Feuershows zu erleben.

Erstmals zwei große Zelte im Park

Nach zwei Tagen Verschnaufpause geht es dann am Dienstag, 26. August, erst so richtig los: Eine bunte und lautstarke Zirkusparade führt wieder von der Innenstadt in die eigentliche (namensgebende) Heimat des Festivals, den Rapoldipark, wo die offizielle Eröffnungsshow steigt. Bis 31. August warten dann Dutzende Aufführungen in den Zelten – wobei heuer laut Moshammer statt eines großen und eines kleinen Zelts erstmals zwei große, fast gleichwertige Zelte bereitstehen, die wechselnd bespielt werden und insgesamt mehr Platz bieten.

Als besonderes Highlight, das er selbst noch nicht kennt, nennt Moshammer das neue Programm der französischen „Compagnie Zalatai“: Dieses erzählt die Liebesgeschichte eines Paares, das durch die Prüfungen von Leben und Geschichte auseinandergerissen und wieder vereint wird – und behandelt zugleich die universellen Themen von Krieg und Totalitarismus.

Die französische Gruppe „Zalatai“ steht laut Walter Moshammer für „wunderschöne, poetische Zirkuskunst“. © J.L.Chouteau

Die Clowns der spanischen Gruppe „Belle Ecole“ versprechen laut Programm einen spontanen, poetischen Wettstreit „zwischen zwei liebenswerten Charakteren, die nur durch ihre Gesten miteinander kämpfen“. Die katalanische Formation „Psirc“ wiederum entführt das Publikum in einen wilden Sumpf, in dem eine Gruppe von Zirkusartisten außerhalb der Zivilisation zu überleben versucht.

Für eine besonders rasante Show steht die vielfach preisgekrönte deutsch-ukrainische Formation „Tridiculous“, die Breakdance ebenso beherrscht wie Luftakrobatik, Gesang und Slapstick.

Stark vertreten ist die österreichische Zirkusszene, die sich laut Moshammer „mittlerweile international wirklich sehen lassen kann“ – etwa durch das „Duo Skandl“: Dieses nützt die Mittel von Luftartistik, Jonglage, Puppen- und Maskentheater, um von Machtwahn, Tyrannei und Gender(de-)konstruktionen zu erzählen.

Die Gruppe „Psirc“ entführt symbolisch in einen Sumpf in den Randgebieten der Zivilisation. © MaiIbargüen

Drängende Zukunftsfragen statt „Traumwelt“

„Fast alle Gruppen haben sozialpolitische Aussagen mit dabei“, fasst Moshammer zusammen. Genau das zeichne den „Neuen Zirkus“ aus: „Er bietet kein Abtauchen in eine Schein- oder Traumwelt, sondern ist näher an der Realität der Menschen, verhandelt Gesellschafts- und Zukunftsfragen wie Umwelt- und Geschlechterverhältnisse.“ Und: „Zeitgenössischer Zirkus zeigt, was in uns Menschen drinnensteckt, was wir als Gruppe zustandebringen können.“ In Zeiten von Krieg, Aufrüstung und umweltpolitischen Rückschlägen sei dieses Signal besonders wichtig.

Neu: Workshops mit Vereinen und offene Bühne

Ganz neu ist heuer eine Kooperation zwischen der Sportunion Tirol und dem „Krapoldi“-Festival mit dem Titel „Bewegtikus“: Mehrere Vereine, konkret der Innsbrucker Luftakrobatik Verein – InnLuV, der Zirkusverein Innsbruck, Acroversum, Poledance Playground und Bewegungslust – laden bei Workshops dazu ein, neue Tricks zu lernen und in ungewohnte Formen der Bewegung einzutauchen: Hula-Hoop, Akrobatik, Jonglage und mehr. „Das soll die Trennung zwischen Akteuren und Publikum aufheben“, meint Moshammer.

Walter Moshammer und sein Team wollen mit neuen, interaktiven Formaten auch „die Trennung zwischen Akteuren und Publikum aufheben“. © Michael Domanig

Selbiges gilt auch für die Open Stage (offene Bühne) namens „Krapodium“: Am 27. und 28. August können sich alle Interessierten, die eine Nummer oder einen Sketch aus den Bereichen Artistik, Clownerie und Tanz präsentieren oder einfach etwas Kurioses vorführen wollen, vor Publikum versuchen.

Kinderprogramm und experimentelle Prototypen

Auch sonst tut sich viel: Das Kinderprogramm in den Zelten reicht von „Professor Bubbles“ (verbindet Seifenblasenkunst mit Comedy) über das „Theater con Cuore“ mit Figuren und Puppen bis zum heimischen Clownduo „Herbert und Mimi“.

Frei zugänglich sind im Park ein schräges „Wassercafé“ oder die „Insel der Geschichten“ (für Bücherwürmer, u. a. mit Lesungen von KinderbuchautorInnen). Generell liegt laut Moshammer heuer großes Augenmerk auf der Parkgestaltung: Architekturstudierende aus Innsbruck haben im Rahmen einer Lehrveranstaltung des „./studio 3 – Institut für experimentelle Architektur“ Prototypen von innovativen Sitz- und Spielobjekten aus recycelbaren Materialien entwickelt, die eigens für „Krapoldi“ realisiert werden. „Im Rapoldipark ist alles möglich“, fasst es Moshammer zusammen.

Kinderprogramm innerhalb wie außerhalb der Zirkuszelte ist bei „Krapoldi“ ein Fixpunkt. © Rita Falk

Rahmenbedingungen werden schwieriger

Alljährlich ein so großes Festival auf die Beine zu stellen – nach eigenen Angaben verzeichnete „Krapoldi“ in fünf Jahren 532 Shows mit rund 185.000 BesucherInnen – gestaltet sich zunehmend herausfordernd: „In den ersten zwei Jahren war es leicht für uns“, blickt Moshammer zurück. Krapoldi startete ja ausgerechnet in der Coronazeit durch, „die Künstler waren heilfroh, überhaupt wo spielen zu können“.

Inzwischen habe sich das Festival „hoffentlich einen Ruf erarbeitet“ und profitiert von Vernetzung. Aber: Finanziell wird es immer enger. „Heuer geht es noch, 2026 wird es schwierig“, sagt Moshammer. Bei einigen Sponsoren komme es zu Kürzungen, „Inflationsabgeltung gibt es ohnehin nicht mehr“. Kurz: Das Budget stagniert – im Gegensatz zu den Kosten, die etwa für Unterbringung und Verpflegung der KünstlerInnen anfallen. „Wir werden uns was überlegen müssen“, meint Moshammer, womöglich auch eine Erhöhung der Ticketpreise, die im Vergleich mit anderen Zirkusfestivals wie dem Salzburger „Winterfest“ recht niedrig seien, oder zum Beispiel einen Frühbucher-Rabatt.

Im namensgebenden Rapoldipark sind heuer viele Neuerungen zu erwarten, darunter Workshops mit heimischen Vereinen. © Alena Klinger

Herausfordernd sei auch die lange Vorlaufzeit: „Die Verträge mit den Artisten muss man schon bereithaben, bevor die formelle Zusage für die nächstjährigen Subventionen da ist.“ Fazit: „Die Arbeit am Festival hört nie auf.“

Auch wenn es bis zum „Krapoldi“-Start noch einige Wochen dauert: Tickets für die Aufführungen in den Zirkuszelten sollte man sich früh genug online sichern.