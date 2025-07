Tiroler Gall bei Sieg von Pogacar starker Vierter: „Froh, dass ich was zeigen habe können“

Topfavorit Tadej Pogačar hat sich an der Mûr de Bretagne das Gelbe Trikot der Tour de France zurückgeholt. Der Weltmeister aus Slowenien gewann am Freitag die schwierige siebente Etappe von Saint-Malo mit dem steilen Schlussanstieg in Guerlédan (197 km) im Sprint einer Acht-Mann-Gruppe mit Felix Gall vor Jonas Vingegaard und Oscar Onley. Gall belegte zwei Sekunden hinter dem Topduo Platz vier, im Gesamtklassement verbesserte sich der Osttiroler an die 14. Stelle.