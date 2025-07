Auto kollidierte mit E-Bike: 71-jähriger Radfahrer bei Unfall in Kramsach schwer verletzt

Kramsach – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Montanwerkbrücke in Kramsach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 27-jähriger Kroate seinen Wagen von Kramsach kommend in Richtung Brixlegg und musste dabei aufgrund herannahenden Gegenverkehrs ein Stück rückwärtsfahren. Dabei rammte er das hinter ihm fahrende E-Bike eines 71-jährigen Österreichers, der dadurch stürzte.