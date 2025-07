Tote Rinder in Fieberbrunn: Land gibt Wolf zum Abschuss frei

Im Gemeindegebiet von Fieberbrunn wurden am Donnerstag mehrere Rinder gerissen. Das Land erließ am Freitag die Abschussverordnung.

Fieberbrunn – Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben – diesmal im Bezirk Kitzbühel. Am Donnerstag wurden in Fieberbrunn ein totes sowie vier verletzte Rinder aufgefunden, hieß es in einer Aussendung. Drei davon mussten notgetötet werden. Ein Wolf wurde nach Begutachtung durch die Amtstierärztin als Verursacher vermutet. Die Verordnung gelte nun für acht Wochen im Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses.