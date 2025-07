Hohe Verluste durch Online-Betrug: 25-Jährige fiel in Tirol auf falsche Webseite herein

Innsbruck – Immer häufiger kommt es auch in Tirol zu Fällen von Cybercrime, bei denen Personen teils markante Geldsummen an Betrüger verlieren, weil sie auf Webseiten landen, die den Opfern vorgaukeln, leicht Geld verdienen zu können. Nun ist ein weiterer solcher Fall bekannt geworden. Wie die Polizei am Freitagabend berichtet, registrierte sich am 30. Juni eine 25-jährige Ungarin auf der Website „monparis-work.shop“, angelockt durch das Versprechen, Geld durch Online-Produktbewertungen zu verdienen. Über WhatsApp nahm die Frau Kontakt mit einer Person auf, die sich „Andy“ nannte und sich als angeblicher Vertreter der Firma „Monier Paris“ ausgab. Er stellte der 25-Jährigen tägliche Einnahmen zwischen 70 und 300 Euro bei nur einer Stunde Arbeitsaufwand in Aussicht.