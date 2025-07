Fahrzeuge besprüht und Scheiben eingeschlagen: Vandalenakt erschüttert Reutte

Zwischen dem 10. und 11. Juli kam es in einem Autohaus in Reutte zu einem erheblichen Vorfall von Vandalismus. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt, was zu einem Schaden im fünfstelligen Eurobereich führte.

Reutte – Im Zeitraum zwischen dem 10. Juli um 12 Uhr und dem 11. Juli um 17 Uhr wurde ein Autohaus in Reutte Ziel einer schweren Sachbeschädigung. Unbekannte Täter richteten erheblichen Schaden an mehreren Fahrzeugen an, die auf einem Schotterplatz des Autohauses abgestellt waren. Einige der Fahrzeuge wurden mit Graffiti besprüht, während andere eingeschlagene Scheiben aufwiesen, so die Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. (TT.com)