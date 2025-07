Zwei Tote bei Siedlergewalt im Westjordanland

Bei einem Angriff gewalttätiger jüdischer Siedler sind im besetzten Westjordanland nach palästinensischen Angaben zwei Palästinenser getötet worden. Zehn weitere Personen erlitten bei den Zusammenstößen in der Ortschaft Sinjil nördlich von Ramallah Verletzungen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Zu der Konfrontation kam es laut Augenzeugenberichten, als Palästinenser gegen die Errichtung eines illegalen Außenpostens demonstrierten. Die Siedler griffen die Palästinenser hauptsächlich mit Steinwürfen, Stöcken und Baseballschlägern an. Ein 23-jähriger Palästinenser sei zu Tode geprügelt worden, hieß es in den Berichten.

Von den beteiligten Siedlern wurde niemand festgenommen, berichteten israelische Medien. Erst vor einer Woche hatten jüdische Siedler in Sinjil zwei Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) angegriffen. Die Korrespondentin sowie ihr Kameramann wurden mit großen Steinen beworfen, konnten sich aber unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen 951 Palästinenser getötet.

Zugleich haben radikale jüdische Siedler ihre Angriffe auf die Palästinenser im Westjordanland ausgeweitet. Immer wieder rücken sie mit Schusswaffen, Baseballschlägern und Steinen in palästinensische Dörfer vor, zünden Häuser und Autos an und setzen Felder und Olivenhaine in Brand. Das israelische Militär schreitet meist nicht ein und schützt die Angreifer eher noch.