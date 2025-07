Großschartner brach ein, Hattrick-Etappensieger del Toro führt Tour of Austria an

Auf die Radprofis warteten am Samstag bei der Tour of Austria von Innsbruck nach Kühtai schweißtreibende 117,3 Kilometer und 3500 Höhenmeter. Der Mexikaner Isaac del Toro luchste dem Oberösterreicher Felix Großschartner die Gesamtführung ab.

Felix Großschartner hat seine Gesamtführung der Tour of Austria auf der Königsetappe mit der Bergankunft am Kühtai verloren. Der Oberösterreicher brach am Samstag im zweigeteilten Schlussanstieg ein und rutschte vor dem Schlusstag der Radrundfahrt auf den zehnten Rang zurück. Neuer Spitzenreiter ist sein UAE-Teamkollege Isaac del Toro. Der Mexikaner feierte im Sprint eines Trios seinen dritten Etappensieg in Serie. Im Gesamtklassement führt der Jungstar eine halbe Minute.