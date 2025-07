Unfall in Volders: 15-jährige Motorradfahrerin touchierte Wohnmobil

Volders – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einer Motorradfahrerin war es in Volders am Freitag gegen 20 Uhr gekommen. Eine 58-Jährige lenkte das Wohnmobil im Gemeindegebiet von Volders auf der Tirolerstraße in Richtung Mils. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 64-jähriger Lebensgefährte.