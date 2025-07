Bergsteigerin stürzte in Osttirol rund 80 Meter ab, Begleiter leisteten Erste Hilfe

Matrie in Osttirol – Gegen 9 Uhr brachen am Freitag acht Bergsteiger aus Tschechien vom Matreier Tauernhaus zu einer Tour auf. Die Gruppe wollte über die Wildenkogelscharte zur Badener Hütte aufsteigen und dort übernachten. Wegen der schwierigen Bedingungen – in den Tagen zuvor hatte es geschneit, die Witterung war wechselhaft – erreichten die Alpinisten die Wildenkogelscharte erst gegen 16 Uhr. Einige der TeilnehmerInnen waren bereits stark erschöpft, die Gruppe entschied sich, umzukehren.