Bergsteiger aus Österreich und Gleitschirm-Pilot stürzten in Südtirol in den Tod

Ein Paragleiter-Pilot und ein Bergsteiger kamen am Samstag bei Unfällen in Südtirol ums Leben.

Der Gleitschirmflieger stürzte gegen 14 Uhr unterhalb der Bergstation am Kronplatz rund 50 Meter ab, berichtet stol.it. Der Deutsche starb noch am Unfallort am Rande der Pragser Dolomiten. Im Einsatz standen der Bergrettungsdienst Bruneck, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Bergrettung der Finanzpolizei Bruneck.