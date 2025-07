Bankomatkarten in Roppen aus Autos gestohlen und zum Einkaufen verwendet

Nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in Roppen bittet die Polizei um Hinweise: Wie die Beamten berichten, stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag im Bereich Hofacker 3, Steinacker 3 und Steinacker 34 aus drei unversperrten Pkw diverse Gegenstände, darunter ein dreistelliger Eurobetrag, eine Packung Zigaretten und zwei Bankomatkarten. Mit letzteren wurde am Bahnhof Roppen eingekauft – unter anderem ein Zugticket nach Innsbruck, etwas in der Trafik und dann noch etwas bei einer Fastfood-Kette in der Landeshauptstadt.