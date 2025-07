62-Jährige bei Sturz mit Fahrrad in der Anichstraße verletzt, Polizei sucht Autofahrerin

Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad in der Anichstraße in Innsbruck ist am Samstag um die Mittagszeit eine 62-Jährige verletzt worden. Wie die Frau der Polizei schilderte, kam sie gegen 12.45 Uhr auf ihrem Weg in Richtung Westen wegen eines schwarzen Autos ins Straucheln, das links neben ihr fuhr und immer näher kam. Kurz bevor der Pkw in die Bürgerstraße abbog, stürzte die Frau. Fahrrad und Auto berührten sich laut Polizei nicht. Die 62-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht.