Zwei Vermisste nach Überschwemmungen in Katalonien

Nach heftigen Unwettern und Überschwemmungen werden in der spanischen Region Katalonien zwei Menschen vermisst. Die Feuerwehr erklärte am Samstagabend im Onlinedienst X, sie suche in der Stadt Cubelles, die etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt ist, nach zwei Menschen, die offenbar von einem Fluss mitgerissen wurden. Katalonien war am Samstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden, die teilweise zu Überschwemmungen führten.