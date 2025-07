Bundesheer legte Bilanz für 2024

Das Bundesheer hat für das vergangene Jahr Bilanz gezogen: Über 2.100 Soldatinnen und Soldaten leisteten 2024 Hilfe bei Katastrophen, wie dem verheerenden Waldbrand in der Steiermark oder Hochwasser in Niederösterreich. Gleichzeitig wurden 266 Unterstützungsleistungen erbracht und rund 4.000 illegale Grenzübertritte festgestellt. Durchschnittlich waren im vergangenen Jahr 620 Soldaten bei bis zu 16 verschiedenen internationalen Missionen eingesetzt.

Insgesamt wurden 2024 die Landstreitkräfte des Bundesheeres 13 Mal zu Katastropheneinsätzen herangezogen. Die Luftstreitkräfte wurden über die Landeswarnzentralen der Bundesländer zu sechs Einsätzen angefordert, absolvierten dabei rund 280 Flugstunden und transportierten insgesamt 850 Personen. Die herausforderndsten Einsätze waren dabei der Waldbrand in Hinterwildalpen in der Steiermark und das Hochwasser im September in Niederösterreich.