In Abwind gekommen und gegen Hang geprallt: Paragleiter im Stubaital verunfallt

Samstagvormittag verunfallte ein Paragleiter in Neustift im Stubaital. Der 59-Jährige war gegen 11 Uhr vom Kreuzjoch gestartet, kurz darauf wurde er von einem Thermikbereich in einen Abwind getrieben und prallte gegen einen Hang.

Ein Flugkollege des Piloten, der den Absturz beobachten konnte, setzte die Rettungskette in Gang. Der verunfallte Paragleitpilot wurde in der Folge vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)