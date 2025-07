Auto krachte in Telfs in Wohnhaus: Mieminger Straße war kurzzeitig gesperrt

Samstagabend krachte ein Auto in ein Wohnhaus in Telfs. Vorher war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Doch von vorn: Gegen 18 Uhr lenkte ein 37-Jähriger einen Pkw von der Niederen Munde Straße kommend nach rechts auf die Mieminger Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung touchierte er bereits den Pkw eines 33-Jährigen.