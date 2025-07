Bremsversagen bei Abfahrt von der Erlanger Hütte: Vater des Lenkers schwer verletzt

Weil die Bremsen plötzlich versagten, stürzte ein Fahrzeug mit vier Insassen am Samstagabend in Umhausen ab. Gegen 18.45 Uhr lenkte ein 49-Jähriger seinen Pkw auf einem Forstweg von der Erlanger Hütte talwärts Richtung Umhausen. Mit im Fahrzeug befand sich seine 46-jährige Frau, seine 76-jährige Mutter und sein 76-jähriger Vater.

Plötzlich versagten die Bremsen. Der Lenker versuchte noch das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zum Stehen zu bringen, was ihm jedoch nicht gelang. Etwa 200 Meter weiter konnte er das Fahrzeug in einer Rechtskurve nicht mehr unter Kontrolle halten. Der Pkw geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus, streifte mehrere Bäume und kam schließlich quer zum Forstweg zum Stillstand.