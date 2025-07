Bluttat in Traiskirchen: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

Ein Schütze soll am Sonntagvormittag auf offener Straße in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Langwaffe einen Mann getötet und eine Frau schwerst verletzt haben. Der Täter sei mit einem Fahrzeug geflüchtet und habe dann Suizid begangen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage Medienberichte. Die Frau wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.