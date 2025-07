Schlechtwetterfront belastet Norditalien: Erdrutsch in den Dolomiten, Blitze in der Toskana

Rom, Cortina d'Ampezzo – Norditalien steht im Bann einer Unwetter-Serie. In der Nacht auf Sonntag kam es erneut zu einem Erdrutsch auf der Dolomitenachse zwischen San Vito di Cadore und Cortina d'Ampezzo. Nach heftigem Regen löste sich ein Erdrutsch vom Marcora-Gipfel im Gebiet von Belluno. Die Staatsstraße 51 Alemagna, eine wichtige Verkehrsader in Richtung Cortina, musste gesperrt werden. Die Straße war erst am Donnerstag nach einem Erdrutsch wieder geöffnet worden.