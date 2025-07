Sintflutartige Regenfälle in Spanien: Zwei Vermisste nach Unwettern

Nach schweren Regenfällen am Samstag ist es in Spanien zu großflächigen Überschwemmungen gekommen. Besonders betroffen sind die Regionen um Barcelona und Tarragona. Zwei Personen wurden von den Fluten des Foix mitgerissen.

Barcelona – Nach heftigen Unwettern mit Überschwemmungen suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr in der nordostspanischen Region Katalonien nach zwei als vermisst geltenden Menschen. Ein Anrainer im Küstenort Cubelles südlich von Barcelona habe am Samstagabend beobachtet, dass zwei Menschen bei der Überquerung des Flusses Foix auf einem hölzernen Steg von den Fluten mitgerissen worden seien, wie spanische Medien berichteten.

Die schweren Unwetter führten am Samstagnachmittag in Katalonien und zuvor in der Nachbarregion Aragón aber auch in der Provinz Castellón in der Region Valencia zu Überschwemmungen, Schäden und zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Auch Bäume wurden entwurzelt und Ernten zerstört, wie RTVE berichtete.