56-Jähriger nach Party in Kolsassberg drei Meter abgestürzt: Schwer verletzt

Ein 56-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag in Kolsassberg bei einem Sturz schwer verletzt. Er hatte zuvor mit seiner Ehefrau eine private Party besucht, bevor sich die beiden kurz nach Mitternacht auf den Heimweg machten.

Der Mann verließ dabei den Fußweg, stieg über einen Zaun und stürzte auf der anderen Seite drei Meter in die Tiefe, berichtet die Polizei. Seine Frau setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)