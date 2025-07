Ast brach beim Schwingen über Bachbett: 15-Jähriger stürzte mit selbstgebauter Schaukel ab

Ein waghalsiges Freizeitexperiment in einem Waldstück bei Alpbach endete am Sonntagabend mit einem Rettungseinsatz: Ein 15-Jähriger stürzte beim Schwingen über ein Bachbett mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich.

Am Sonntagabend verletzte sich ein 15-jähriger Österreicher bei einem Unfall in einem Waldstück in Alpbach unbestimmten Grades.

Mehrere Jugendliche hatten am späten Nachmittag einen Spanngurt an einem Ast über dem Drahtbach befestigt, um sich damit über das Bachbett zu schwingen. Nachdem erste Schwünge in Astnähe problemlos verliefen, wurde der Gurt aus Abenteuerlust weiter außen am Ast befestigt – etwa einen Meter von der Astgabel entfernt.

Gegen 19.40 Uhr unternahm der 15-Jährige einen weiteren Schwung über den Graben. Dabei hielt der Ast dem Gewicht nicht stand und brach ab. Der Jugendliche stürzte in das trockene, steinige Bachbett und blieb dort verletzt, aber ansprechbar liegen. Seine Freunde leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.