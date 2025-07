Schauspiel-Star mit Spenderlunge: Wenn die Luft zum Atmen fehlt

Miriam Maertens führte lange ein Doppelleben. Ihre chronische Krankheit hielt sie geheim. Bei den Tiroler Volksschauspielen ist die Schauspielerin nun im „Zerbrochnen Krug“ zu erleben.

Telfs – Frau Brigitte im „Zerbrochnen Krug“ ist eine Herausforderung. Sie tritt erst spät im Stück auf. „Die anderen schwitzen sich auf der Bühne schon die Seele aus dem Leib – und man kann lange nur zuschauen“, sagt Miriam Maertens. Sie weiß, dass die Herangehensweise an den Kleist-Klassiker bei den Tiroler Volkschauspielen eine etwas andere ist – und Frau Brigitte als Beobachterin schon vor allen anderen da ist. Im Vorjahr hat sie die Generalprobe der Telfer Erfolgsproduktion gesehen. Franziska Machens – sie spielt auch in dieser Saison die Marthe – ist eine enge Freundin. Heuer stehen sie gemeinsam auf dem LKW-Anhänger, der auf dem Walnöfer-Platz zur Bühne wird.

„Wer darf schon glaubhaft versichern, den Teufel gesehen zu haben? Besser geht‘s doch nicht.“ Miriam Maertens über ihre Rolle im „Zerbrochnen Krug“

Trotzdem, bis Maertens als Frau Brigitte das wackelige Kartenhaus aus Halbwahrheiten und Lügen zum Einstürzen bringt, dauert es. „Als Belohnung gibt‘s einen großen Auftritt. Wer kann schon auftreten und darf glaubhaft versichern, den Teufel gesehen zu haben? Besser geht‘s doch nicht“, sagt sie – und lacht.

Mehr zum Thema

Am vergangenen Mittwoch kam Miriam Maertens in Telfs an – gut zweieinhalb Proben später ist bereits Premiere. Das ist knapp. Zugesagt habe sie ohne zu zögern. „Zeitdruck zwingt zu Kreativität und Konzentration“, sagt sie. Mit Hauptdarsteller Tobias Moretti hat sie in diesem Frühjahr in der Operette „Das Lied vom Rand der Welt“ in Wien gespielt, mit Corinna Harfouch stand sie bereits mehrfach auf der Bühne - und mit Regisseurin Anna Bergmann hat sie zuletzt viel telefoniert. „Jetzt“, sagt Miriam Maertens, „freue ich mich wahnsinnig, dass es richtig losgeht.“

Hamburger Theaterdynastie

Miriam Maertens stammt aus einer Theaterfamilie. Die Großeltern spielten jahrzehntelang am Hamburger Thalia Theater, Großvater Willy leitete das Haus. Vater Peter war Schauspieler, ihr Bruder Michael ist seit Jahren Ensemblemitglied am Burgtheater.

Auch Miriam Maertens zog es früh auf die Bühne: „Ich saß schon als Siebenjährige in Aufführungen, die alles waren, aber nicht für Siebenjährige. Da war für mich schon lange klar: Das will ich auch“. Dass sie tatsächlich Schauspielerin wurde, dass sie an namhaften Häusern, dem Schauspielhaus Zürich zum Beispiel, tragende Rollen spielte, war gelinde gesagt, unwahrscheinlich.

„Als Säugling gaben mir die Ärzte vielleicht fünf Jahre. Und schlugen meinen Eltern vor, mich wegzugeben.“ Miriam Maertens hat die seltene Krankheit Mukoviszidose

Maertens hat Mukoviszidose, eine unheilbare Stoffwechselerkrankung, die Schleim in der Lunge bildet, an dem man irgendwann erstickt. Als Säugling gaben Ärzte ihr fünf Jahre, später 13. „Meinen Eltern wurde ernsthaft nahegelegt, mich wegzugeben“, sagt sie. Ihre Eltern taten etwas anderes – und machten damit in einer Zeit, in der wenig über die Krankheit bekannt war, instinktiv viel richtig: Bewegung, frische Luft – und vor allem das Beharren darauf, dass man Herausforderungen annehmen müsse. Als Elfjährige begann Maertens eine Therapie in München. „Die Ärzte dort haben mein Leben gerettet“, sagt sie. Sie macht eine Schauspielausbildung. Und sie lebt ein Doppelleben. Die Krankheit hält sie geheim. Nur einige Eingeweihte wissen davon – und vom Aufwand, den sie betreibt, um zu „funktionieren“ – Medikamente, Infusionen, Kuren, Stunden am Beatmungsgerät. Für die Öffentlichkeit spielt sie eine kerngesunde Schauspielerin. Hochdiszipliniert und wider die Wahrscheinlichkeit.

Mehr zum Thema

2012 ist die Lunge kaputt. In Zürich feiert sie mit „Faust 1–3“ Erfolge: Goethe trifft auf Jelinek, Gretchens Kerker wird zum Keller von Josef Fritzl. Man könne den Menschen alles nehmen, außer die Luft zum Atmen, heißt es an einer Stelle. Die Inszenierung von Dušan David Parízek wird nach Berlin eingeladen. Am Vorabend der Vorstellung klingelt Maertens‘ Telefon. Es gibt eine Spenderlunge. Sie hat sich lange gegen eine Transplantation gesträubt. Der Eingriff ist riskant. Jetzt ist es ihre letzte Chance. Im Juni 2012 wird Miriam Maertens operiert. Im Dezember steht sie bei einem Gastspiel des „Faust“-Abends in St. Pölten wieder auf der Bühne. „Ich war 42 Jahre alt – und mein Leben hatte gerade neu angefangen“, sagt sie. Einige Jahre später macht sie ihre Geschichte öffentlich. Ihr Buch „Verschieben wir es auf morgen“ wird zum Bestseller.