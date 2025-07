Bluttat während Haftausgang in Traiskirchen: Motiv war offenbar Eifersucht

Ein 66-Jähriger schoss am Sonntag in Niederösterreich mit einer Schrotflinte auf seine Ex-Freundin und deren Partner. Weitere Erhebungen unter anderem zur Tatwaffe sind im Gange.

Traiskirchen – Eifersucht dürfte das Motiv für die Bluttat eines Insassen während eines Haftausgangs am Sonntag in Traiskirchen (Bezirk Baden) gewesen sein. Der nach Polizeiangaben 66-Jährige schoss mit einer Schrotflinte auf einen 55-Jährigen und dessen Freundin. Bei der 25-Jährigen handelt es sich um die Ex-Partnerin des Schützen, sie befindet sich auf der Intensivstation. Der 66-Jährige beging nach der Tat Suizid, seine Leiche wurde in einem Weingarten in Tribuswinkel entdeckt.