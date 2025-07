Verliebte Küsse im Urlaub: Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln am Strand

Los Angeles – Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen ihren gemeinsamen Urlaub am Strand. Das Model postete am Sonntag Videos, die sie und den Musiker in Bikini und Badehose am Meer zeigen. Dazu schrieb die 52-Jährige „it's another day for you and me in paradise“ („Ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies“) und unterlegte den Post mit dem passenden Phil-Collins-Lied.